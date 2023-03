Donne e intraprendenza femminile: Farigliano premia Alessia Refolo, campionessa paralimpica di arrampicata

Alessia Refolo in una foto del suo profilo Facebook

L'attesa è quasi finita. Sabato 4 marzo Farigliano assegnerà il premio "Isabella Doria" alla campionessa paralimpica di arrampicata Alessia Refolo (leggi qui).

Classe 1990, nata ad Ivrea, in provincia di Torino, sarà la prima a ricevere il premio "Isabella Doria", istituito dal Comune, per omaggiare le donne che hanno saputo distinguersi per intraprendenza nel panorama nazionale ed internazionale.

"Con immenso piacere, misto a commozione - fanno sapere l'Amministrazione Comunale e il Comitato della Biblioteca Civica "Nicola e Beppe Milano" - vi invitiamo alla prima edizione del premio Isabella Doria: un'occasione per celebrare tutti insieme un meraviglioso esempio di forza e intraprendenza femminile."

Sopravvissuta al neuroblastoma, che la colpì da bamina, Alessia ha perso la vista, ma la sua grande determinazione l'ha portata a non porsi limiti, portandola a conquistare il titolo di Campionessa Mondiale paralimpica di arrampicata nel 2014 in Spagna e non solo.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 marzo alle 16 in biblioteca, piazza San Giovanni 12 bis.