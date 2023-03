Proseguono i sopralluoghi dopo la nevicata, Robaldo e Danna a Roburent

Il presidente della Provincia Luca Robaldo sta proseguendo i sopralluoghi per verificare le condizioni delle strade provinciali dopo la recente nevicata. Mercoledì 1 marzo Robaldo, accompagnato dal consigliere provinciale Pietro Danna, è stato a Roburent dove ha incontrato anche il sindaco Giulia Negri e il suo vice sindaco Mirella Salvatico.

“Il sopralluogo è stato proficuo – è il commento di Robaldo e Danna – per toccare con mano alcune problematiche relative alla viabilità che l’amministrazione comunale ha ritenuto di sottoporci e circa le quali ci siamo impegnati a collaborare al fine di risolverle. In particolare vi sono alcuni tratti della strada provinciale 183 che abbisognano di una bitumatura, Inoltre il sindaco, insieme alla icesindaco e al consigliere comunale Robaldo, ci hanno espresso la volontà di realizzare un nuovo parcheggio a fianco della provinciale 325 in località Cardini”.