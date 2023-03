Gli investitori puntano sul presale di TMS Network (TMSN) come potenziale top performer del mercato delle criptovalute. TMSN supererà The Sandbox (SAND) e Decentraland (MANA)?

Il concetto di metaverso è cresciuto enormemente con la realizzazione del potenziale di The Sandbox (SAND) e Decentraland (MANA). Tuttavia, gli investitori stanno rivolgendo la loro attenzione alla strabiliante importanza di TMS Network (TMSN). Ancora in fase di presale, TMS Network (TMSN) mira a fornire uno degli hub di trading più avanzati e inclusivi con molti vantaggi. Questo ha lasciato le cosiddette "crypto whales" a chiedersi se il suo token, TMSN, supererà colossi del metaverso come The Sandbox (SAND) e Decentraland (MANA).

Decentraland (MANA) - Il rilancio di MANA riaccende la speranza per il Metaverso

Il metaverso ha visto una nuova alba con un'azienda del calibro di Decentraland (MANA) al timone dei suoi affari. Decentraland (MANA) è una piattaforma di metaverso immersivo basata su browser che consente agli utenti di condividere e interagire in un mondo virtuale 3D. Lanciata nel 2017, la piattaforma presenta un'economia decentralizzata in cui gli utenti possono facilmente costruire, creare, possedere e monetizzare i propri contenuti - in modo immutabile.

Costruita sulla blockchain di Ethereum, Decentraland (MANA) è diventata un ecosistema abilitante per le aziende e le istituzioni per mostrare i loro marchi nel metaverso. Inoltre, l'economia tokenizzata di Decentraland (MANA) ha una valutazione di oltre 1,2 miliardi di dollari, la terza più grande tra i metaversi. Il suo patrimonio immobiliare ha accumulato un volume di vendite totale di oltre 423 milioni di dollari con una base di utenti in crescita in tutto il mondo. Decentraland (MANA) è attualmente negoziata a 0,65 dollari con un guadagno del 120% da un anno all'altro.

The Sandbox (SAND) - Piattaforma di gioco del metaverso basata su Ethereum

The Sandbox (SAND) è un altro progetto che ha registrato un'ottima domanda per il progetto del metaverso. All'interno di The Sandbox, chiunque può costruire, acquistare, scambiare e possedere qualsiasi bene digitale, godendo al contempo di un'esperienza di gioco coinvolgente e di realtà virtuale. A differenza di Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) supporta pienamente il gioco play-to-earn. Il commercio di beni immobili, la personalizzazione dei personaggi, la costruzione di giochi e gli abbellimenti fanno tutti parte del metaverso di The Sandbox (SAND).

L'economia consolidata di The Sandbox (SAND) comprende un sistema immobiliare che comprende 144.464 LAND. D'altra parte, l'economia tokenizzata di The Sandbox (SAND), alimentata dal token SAND, ha una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari. Il token SAND è il 7° token del metaverso per capitalizzazione di mercato. Il token è negoziato a 0,685 dollari, circa il 91,9% in meno rispetto al prezzo massimo storico di 8,44 dollari del novembre 2021.

TMS Network (TMSN) : creare un'opportunità per trader e investitori

TMS Network (TMSN) è emersa come una delle piattaforme più innovative che fornisce un supporto imbattibile per il trading e i trader di tutto il mondo. Sin dalla sua introduzione, TMS Network (TMSN) ha continuato a stupire investitori e trader con la sua strabiliante tabella di marcia, che comprende una serie di risorse formative e generosi bonus per i possessori di token, tra cui un supporto dedicato, diritti di governance e persino una percentuale delle commissioni guadagnate dalle operazioni della piattaforma.

Al suo apice, TMS Network (TMSN) offre una lunga serie di strumenti di trading all'avanguardia e avanzati, tra cui un'infrastruttura di social trading che rende facile imitare le operazioni dei trader veterani. Grazie a questi strumenti, gli utenti possono facilmente prendere decisioni di trading efficaci e diversificare il proprio portafoglio con criptovalute e altri asset digitali come CFD, Forex e azioni.

Una parte distintiva dell'ecosistema di TMS Network (TMSN) è la sua decentralizzazione. TMS Network (TMSN) è basato sulla blockchain di Ethereum e, pertanto, facilita la sicurezza, la scalabilità e la trasparenza. L'approccio lungimirante della piattaforma la pone all'avanguardia, soprattutto grazie ai suoi programmi educativi e alle risorse per gli appassionati e i principianti.

Attualmente, il token TMS Network (TMSN) è nella sua seconda fase di presale e ha accumulato più di 500.000 dollari in poche settimane. Il token viene venduto a 0,025 dollari, un prezzo accessibile che ha spinto migliaia di investitori ad affollare il suo presale. Gli analisti hanno anche confrontato le sue prestazioni con quelle delle principali criptovalute e, con il tempo, supererà sicuramente l'hype del metaverso.

