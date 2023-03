Fili e Trame: Gart apre con la prima mostra personale di Martina Gagliardi

GART apre il 4 marzo alle ore 17:00 con la prima mostra personale di Martina Gagliardi nei nostri spazi | FILI E TRAME

FILI E TRAME è il titolo della mostra che richiama lo stile pittorico elaborato dall’artista nei primi tre anni di ricerca, vissuti tra Torino, il Mercato di Porta di Palazzo ed il suo atelier nelle Langhe.

La ricerca di Martina Gagliardi (Alba, 1996) inizia dall’osservazione delle materie prime e dall’analisi del loro processo di trasformazione e deterioramento.

Il suo trasferimento nella città di Torino è stato determinante per vivere ed immergersi nel grande mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo da cui ha elaborato riflessioni sul processo di metamorfosi dei prodotti: dal fresco arrivo in cassetta al divenire scarto deteriorato. La bellezza ritrovata nella fragilità e nell’evoluzione imperfetta delle cose, le ha rese speciali proprio al momento del loro tramonto e questo ha condotto Martina a ricercare un’estetica dello scarto.

"Per me, queste casse sbilenche, questi ortaggi sbiaditi e già sfatti, sono emblema di rinascita, non di morte. L’arte è proprio questa possibilità di resurrezione, di riscrittura del mondo (…) Il mercato all’alba mostra la forza della merce, al crepuscolo, viceversa, tutta la sua fragilità. Potrebbe valere benissimo come metafora della vita umana."

Opening: 4 marzo alle ore 17:00.

La galleria rimarrà aperta fino alle 20:00.

Fili e Trame di Martina Gagliardi rimarrà in mostra fino al 2 Aprile 2023.

GART Arte Contemporanea

Via Rocca 31, Neive (CN)

12052, Italia

Per informazioni e prenotazioni

+39 3473877343

info@contemporarygart.com

www.contemporarygart.com

