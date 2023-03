Nuova vita per il Sentiero degli Alpini, dal Fsr oltre 250mila euro. Alessandri: "Recuperiamo il nostro territorio e promuoviamo il turismo escursionistico"

Grazie al contributo di 251 mila e 337,98 euro da parte del Fondo Strategico Regionale (FSR), su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e ai Parchi Alessandro Piana, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri potrà approntare gli interventi di sistemazione del Sentiero degli Alpini nel territorio comunale di Pigna. Due le direttrici su cui si basa il progetto ossia la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale .

Grazie a questo finanziamento il Sentiero verrà reso un percorso più facile e sicuro attraverso l’installazione di attrezzatura artificiale come cavi, gradini, corrimani, infissa in parete, con lo scopo di facilitare la progressione escursionistica nei tratti in cui il tracciato è particolarmente impervio. Gli interventi poi, saranno consistenti e permetteranno di restituire la piena percorribilità.

Soddisfatto per questo ulteriore risultato Alessandro Alessandri, presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. “Mi preme evidenziare, ha dichiarato il Presidente, la grande attenzione rivolta dall’Assessorato retto dal vicepresidente Alessandro Piana, che ringrazio, per la destinazione del finanziamento di importante progetto di recupero e valorizzazione del nostro territorio. Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è anche la promozione del turismo escursionistico nel territorio del Parco delle Alpi Liguri che è una delle finalità prioritarie dell’Ente e ciò nel contempo permette lo sviluppo, la cura e la tutela del nostro meraviglioso patrimonio naturale con particolare riferimento alle singolarità geologiche, vegetali, animali e storiche”.

“Il perfezionamento e il miglioramento del percorso storico del ‘Sentiero degli Alpini’, insistente nel gruppo montuoso Toraggio – Pietravecchia nel comune di Pigna, evidenzia Alessandri, si pone nella più ampia dimensione di portatore di interessi strategici del territorio, nella piena sostenibilità naturalistico ambientale, e ciò genera e originerà ancora di più positive ricadute nello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali a diretto contatto delle aree transfrontaliere della vicina Francia. Le opere in cantiere permetteranno infine, il perfezionamento del tracciato con nuove attrezzature e segnaletica che restituirà a chi lo percorrerà un’esperienza di alta qualità con maggiore attenzione e sicurezza”.