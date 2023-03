Cordoglio a Saluzzo: è morto Oreste Frandino, presidente della Sedamyl

Grande cordoglio a Saluzzo per la morte di Oreste Frandino, presidente della Sedamyl, avvenuta questa notte, nella sua abitazione. Aveva 81 anni.

Era malato da tempo e scompare a pochi mesi di distanza dal fratello Mario, Amministratore delegato della stessa azienda, avvenuta a luglio dello scorso anno.

Insieme, in un rapporto caratterizzato da una profonda condivisione di esperienze ed “un comune sentire” si sono accompagnati nella percorso di vita e di lavoro, che ha visto la loro piccola azienda di famiglia “Seda” (poi Sedamyl), operante dagli anni ’60 nella distillazione della frutta, e di cui prese in quegli anni la conduzione, evolversi nel gruppo leader di oggi, specializzato in trasformazione del grano in amido e derivati, con oltre 500 dipendenti e sedi in Italia e all'estero.

Oreste Frandino, ragioniere di formazione, è da tutti stimato come un grande imprenditore molto attivo e dal profilo riservato, con il profondo senso del dovere, legato all’azienda dove ha speso la sua vita e legato a Saluzzo.

Era membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CrSaluzzo dal 2019.

Originario di Scarnafigi, lascia la moglie Carla e i quattro figli Giuseppe, Davide, Luisa e Stefano, impegnati nell'azienda di famiglia.

Il rosario domenica 5 marzo alle 20,30 nella chiesa di Sant’Agostino di Saluzzo, il funerale lunedì 6 marzo alle 15 nella stessa parrocchia.