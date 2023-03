Allarme per 4 scialpinisti dispersi a Crissolo: ritrovati in mattinata

Era scattato nella tarda serata di ieri, a Crissolo, l'allarme per 4 persone partite da Chianale e dirette a Pian della Regina, dove non sono mai arrivate. Così sono scattate le ricerche per il quartetto di scialpinisti, che ha coinvolto Vigili del Fuoco (intervenuti con l'unità di comando locale), Soccorso Alpino, Sagaf e un elicottero del 118 per il sorvolo della zona.

Intorno alle 7.30 il ritrovamento, che stando alle prime informazioni vorrebbe i quattro in buone condizioni di salute: è probabile che, impossibilitati nell'ascesa, si siano fermati a bivaccare lungo la salita.