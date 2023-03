Stupro al Parco fluviale Gesso Stura: la difesa chiede il rito l'abbreviato

A fronte della richiesta di giudizio immediato disposta dal procuratore capo Onelio Dodero, l’avvocato Pier Carlo Botto ha presentato al giudice per le indagini preliminari, la dott.ssa Daniela Tornesi, la richiesta di giudizio abbreviato per D.T.P., quarantenne originario dell’Est Europa residente a Borgo Gesso, ora imputato in tribunale a Cuneo.

L’uomo sarebbe ritenuto essere l’autore dello stupro avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 settembre 2022 ai danni di una settantenne nella zona del Parco Fluviale.

Erano circa le 18 del pomeriggio, c’era ancora luce, e la donna era a passeggio con il proprio cane quando, nella zona dei campi da tennis, venne avvicinata e quindi eggredita e violentata.

Sottoposto alla custodia cautelare in carcere da settembre, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’uomo aveva spiegato al giudice che al momento dei fatti sarebbe stato ubriaco al punto che non ricorderebbe nulla di quanto accaduto.