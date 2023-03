Big Eyes Coin ed Ethereum: come le prevendite possono influenzare il successo di una criptovaluta

Ah, la prevendita. Quale amante delle criptovalute non vuole partecipare? Non solo si ottiene un mucchio di token a prezzi super convenienti, ma si ha anche accesso a una serie di vantaggi interessanti.

Una prevendita è una sorta di anteprima di una nuova moneta crittografica. Consideratela come il trailer di un film. È un modo per creare clamore, generare conversazione e raccogliere fondi. L'attrattiva principale di una prevendita di criptovalute è, ovviamente, la possibilità di acquistare token di criptovalute con uno sconto significativo. Qui confrontiamo due criptovalute: Ethereum (ETH) e Big Eyes Coin (BIG) . La prima è un famoso gigante delle criptovalute, mentre la seconda è la moneta meme più recente sulla scena. Analizzeremo come le prevendite hanno influito sul successo del token.

Etereo Eterea

Sapevate che Ethereum ha avuto una prevendita piuttosto leggendaria con il suo token Ether (ETH)? Camilla Russo ne ha parlato nel suo libro "The Infinite Machine", che approfondisce la storia di Ethereum. Nel 2014, gli investitori potevano acquistare 2.000 ETH per un Bitcoin per quattordici giorni. La prevendita durò in totale 42 giorni e raccolse circa 18 milioni di dollari, pari a 31.000 BTC.

L'aspetto interessante è che anche se gli investitori potevano acquistare tutto l'etere che volevano, non ricevevano immediatamente il token in cambio dopo aver inviato il loro bitcoin. Hanno solo ottenuto un portafoglio e una password che avrebbero permesso agli investitori di accedere all'ETH dopo il lancio di Ethereum. La prevendita ha contribuito al lancio del sistema open-source Ethereum utilizzato per distribuire i contratti intelligenti. Investire nel progetto in questo periodo si è rivelato un ottimo ritorno sull'investimento. ETH è al secondo posto su CoinMarketCap e ha un prezzo di 1.567 dollari.