Una vittima nello scontro frontale tra due auto a Ceresole d’Alba

E’ di una persona deceduta e di un ferito il primo bilancio dell’incidente da poco verificatosi in territorio di Ceresole d’Alba, lungo la Strada Provinciale 10, bivio per Sommariva del Bosco.



Dalle prime informazioni in nostro possesso lo scontro, verificatosi verso le 19 di oggi (mercoledì 8 marzo) avrebbe coinvolto due automobili. Quattro le persone a bordo. Un uomo è purtopp deceduto. Una seconda persona è stata trasportata a Verduno in codice di gravità giallo. Le altre due hanno rifiutato il trasporto in ospedale.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di Emergenza 118, i vigili del fuoco provenienti da Alba e dal Distaccamento Volontari di Sommariva del Bosco e i Carabinieri della locale Stazione.