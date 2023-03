Mondovì, insediata la nuova Consulta Comunale Femminile, con un messaggio solidale alle donne dell'Iran

E' stato scandito dalle note della canzone 'Baraye' di Shervin Hajipour, diventata l'inno di lotta delle donne dell'Iran, la Giornata Internazionale della donna nel comune di Mondovì.

Ieri, mercoledì 8 marzo, l'assessore alle Pari Opportunità, Francesca Bertazzoli, insieme al sindaco Luca Robaldo e alla Giunta ha ricevuto in sala consiglio le rappresentanti della Consulta Comunale Femminile organo permanente di consultazione nato nel 2018 e volto a stimolare l’attuazione delle politiche in favore delle donne.

Prima di presentare le nuove componenti della Consulta, l'assessore Bertazzoli ha letto al pubblico, composto da una folta rappresentanza di amministratrici dei comuni monregalesi, una dichiarazione di solidarietà al popolo iraniano e in particolare alle donne.

L'iniziativa, ideata dal Comune di Savigliano, si è svolta in tutte le "sette sorelle" della provincia di Cuneo:

"Il 13 settembre 2022 Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla c.d. “polizia morale” perché “non indossava correttamente il velo”. Mahsa è stata picchiata violentemente mentre veniva trasferita nel centro di detenzione di Vozara e dopo poche ore è stata trasferita all’ospedale di Kasra, in coma, dove è morta tre giorni dopo. Dopo questo drammatico episodio, donne e studentesse iraniane hanno dato inizio a manifestazioni e proteste contro l’obbligo dell'hijab che in breve tempo si sono diffuse in tutto il paese, coinvolgendo giovani e uomini che si sono schierati al loro fianco, trasformando la protesta in una denuncia contro il regime per la repressione delle libertà individuali, anche con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica. La repressione è stata - ed è - brutale, violenta: arresti e detenzioni arbitrarie, prigionieri sottoposti a torture, maltrattamenti e violenze sessuali, condannati a morte senza una difesa legale e senza un giusto processo. Il popolo iraniano non si è arreso e continua nella sua lotta per la libertà e per i diritti, soprattutto delle donne. Da decenni le autorità impongono leggi e regolamenti sul velo obbligatorio che violano i diritti umani delle donne e comportano anche trattamenti o punizioni crudeli, disumane o degradanti come arresti e detenzioni arbitrarie.

Per questo vogliamo esprimere il sostegno e la massima solidarietà alle donne, alle studentesse, agli studenti e al popolo iraniano, innanzitutto condannando la sanguinosa repressione attuata dalle autorità contro le manifestazioni delle donne e delle persone tutte che stanno lottando per la libertà e la pari dignità. Ma anche ricordando che il principio di non discriminazione è sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nonché previsto in diversi trattati internazionali che anche l’Iran ha ratificato, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che devono pertanto essere rispettati.

Chiediamo quindi che l'Unione Europea e il Governo Italiano si adoperino, con i mezzi e gli strumenti a loro disposizione, per far cessare le violenze e le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate in Iran, nonché per assicurare la libertà, la dignità e la parità alle donne iraniane."

Fanno parte della nuova consulta femminile:

Associazioni

Ornella Castiglioni per Mondodidonna (supplente Sara Botto), Renata Saio Bassanelli per Inner Wheel (supplente Cristina Rossi Gazzera), Maripina Ferrua per Fidapa (supplente Maria Agnese Svanera, Giuliana Turco per l'Orecchio di Venere (supplente Laura Raineri);

Gruppi consiliari

Maura Leonti per Mondonuova (supplente Marzia Arena), Annamaria Berretta per Mondovì Protagonista (supplente Angela Figone), Nicoletta Gazzera per Mondovì Crsce (supplente Beatrice Rovea), Franca Torre per Fratelli d'Italia (supplente Gabriela Costin), Jessica Demagistris per Ideali in comune, Francesca Cerini per la Lega, Viviana Pezza per il PD (supplente Fiorella Baudena), Laura Vinai per Lista Civica per Ferreri (supplente Antonella Merlino).

In occasione della Giornata Internazionale della Donna il Comune di Mondovì ha raccolto anche l'invito di ANCI, accendendo di giallo le luci nell'atrio del municipio.