Prato Nevoso ospita la 12ª edizione della Sunset Running Race

La neve rappresenta uno degli elementi classici dello skyrunning meglio conosciuta come corsa in montagna, soprattutto in alta quota.

Per rimanere in linea con il concetto e per espandere lo sport alle corse invernali, la società W.W.P. Organization di Cuneo ormai da quasi tre lustri organizza una prova di Snow Run – nuova disciplina della corsa in montagna su neve.

Alberto Rovera, presidente della W.W.P. Organization, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di portare ancora una volta questa disciplina sulla scena internazionale, lo Snow Run incarna perfettamente la storia di questo sport, nato correndo sulla neve”.

La dodicesima edizione della Sunset Running Race, la più storica delle gare di questo tipo, si svolgerà il 18 marzo in Piemonte, come sempre nell’importante e prestigiosa cornice della stazione sciistica “Prato Nevoso Ski” in Provincia di Cuneo.

Il percorso, alla portata di tutti, misurerà circa 10 km con 650 m di dislivello positivo. Dopo la partenza nella magnifica conca posta a fianco della partenza della nuova telecabina “del Rosso” firmata Porsche, attraverso le piste battute del comprensorio i concorrenti raggiungeranno i 2050 metri del Rifugio La Balma, per poi ridiscendere all’arrivo posto nel medesimo sito di partenza.

Possibilità per il pubblico, di raggiungere comodamente in telecabina il punto più alto del percorso con nei pressi, un comodo e caldo rifugio per ingannare l’attesa.

Alberto ci ricorda il programma della manifestazione di sabato 18 marzo: la partenza sarà data alle 17:00, l’ufficio gara sarà operativo dalle 14:30 e le premiazioni saranno “all’americana” direttamente nei pressi dell’arrivo.

Importanti i nomi degli atleti già iscritti ad oggi: dal mito della corsa in montagna Marco Olmo, all’ultra runner Michele Graglia, dall’olandese Wiersma Piet ai tanti campioni locali per arrivare al funambolico motociclista Oddera Vanni, uno dei massimi esponenti del Freestyle Motocross al mondo che si diletta anche nella corsa.

Ricco pacca gara ai primi 200 iscritti con un super gadget firmato La Sportiva! Non perdetevi quindi l’occasione di essere protagonisti di questo splendido evento.

Importanti gli sponsor che appoggeranno e supporteranno l’importante evento, il main sponsor sarà Caffè Lavazza, tra gli altri ci saranno La Sportiva, Banco Azzoaglio, Sofood, Reale Assicurazioni Cuneo, Ferrino, Olio Desiderio, Fattorie Fiandino ed il Pastificio Valle Scrivia.

Tutte le info, regolamento e location le trovate sul sito www.sunsetrunningrace.it, info line info@sunsetrunningrace.it

Iscrizioni: www.appnrun.it/evento/7247/Sunset+Running+Race