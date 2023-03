Caro prezzi, Bergesio (Lega): "Dal governo risposte concrete al Paese"

“Dal Governo risposte concrete al Paese”. Lo ha affermato il Senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, nel corso della dichiarazione di voto, favorevole, del Gruppo Lega Salvini premier sul Decreto n.5 del 14 gennaio 2023, il cosiddetto “Decreto carburanti”.

“Provvedimento quanto mai essenziale – ha dichiarato il Senatore -. Governo e Parlamento, dovendo compiere scelte mirate, hanno deciso di concentrare i due terzi della manovra di bilancio sul caro energia. Senza questo intervento, l’aumento dei prezzi di gas ed energia non sarebbe più stato sostenibile da famiglie e imprese”.

Bergesio ha spiegato: “La misura include misure per le fasce più deboli della popolazione, come la diminuzione delle aliquote dell’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, il sostegno per la fruizione del trasporto pubblico con un fondo di 100 milioni per agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto ferroviario, la possibilità per i dipendenti di usufruire di buoni benzina esentasse nel limite dei 200 euro”.

“Inoltre – ha ribadito Bergesio - viene introdotto l’importante meccanismo dell’aliquota flessibile, ovvero l’indicatore mobile che consentirà di rimodulare il valore dell’accisa qualora il prezzo del petrolio superasse i valori tendenziali indicati dal Documento di economia e finanza”.

Il Senatore della Lega ha ricordato: “Fondamentali, anche grazie a un ordine del giorno della Lega, saranno poi le disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei prezzi, il rafforzamento previsto dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e la nuova App di lettura dei prezzi introdotta su proposta della Lega”.

“Il Decreto, come promesso da questa maggioranza, ha come obiettivo il sostegno di cittadini e imprese italiane, senza dimenticare interventi strutturali che dovranno rappresentare un volano economico per il prossimo biennio. Lavoriamo tutti insieme per il bene degli italiani!”, ha concluso il Senatore Bergesio.