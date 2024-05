Elezioni Roburent, il candidato sindaco Giulia Negri traccia un bilancio, guardando al futuro: "Recuperati 240mila euro di disavanzo "

Si avvicinano le elezioni amministrative 2024. Il prossimo giugno, in corsa al municipio di Roburent per la carica di sindaco, ci sarà anche Giulia Negri.

Primo cittadino uscente, avvocato, mamma di Giacomo (11 anni) è residente a Roburent ed è sostenuta alle amministrative dal gruppo "Giulia Negri sindaco".

Quali sono stati i progetti più importanti realizzati nel corso del suo mandato?

"Sicuramente le azioni più importanti realizzate in 4 anni e mezzo di mandato sono state il recupero del disavanzo comunale di 240mila euro. portando il bilancio in attivo di +45mila euro e l’aver portato più di 3 milioni di fondi pubblici spesi sul territorio di Roburent.

Ciò significa che la nostra amministrazione non ha pesato sulle tasche dei cittadini e tutto quanto è stato realizzato tramite accesso a bandi pubblici e finanziamenti. Non è stato firmato neanche un mutuo e ne facciamo vanto (tanto più se si considera che attualmente sono 40 i mutui che gravano sulle casse comunali)."

Quali azioni avete intrapreso a favore del territorio?

"Il resoconto di quanto realizzato è molto lungo: manutenzione straordinaria del Cimitero di Roburent e di San Giacomo; campo da padel a Roburent; interventi generali di ripristino della rete stradale su tutto il territorio del comune; messa in sicurezza di aree a rischio frana per la prevenzione del dissesto idrogeologico; ripristino dei danni alluvionali; trasformazione della casa di riposo di Roburent in CO-HOUSING; estate ragazzi e spazio giovani per i nostri bambini e le famiglie; pista di pattinaggio su ghiaccio; efficientamento energetico della casa vacanze di Pra’ e affidamento della gestione; efficientamento energetico ed implementazione della rete di illuminazione pubblica; creazione di area per eventi a San Giacomo; acquisto di tensostrutture; rinnovo della rete informatica comunale; riduzione della spesa pubblica; nuovo equipaggiamento alla Protezione Civile; erogazione di contributi alle associazioni per eventi e realizzazione di nuovi eventi turistici; adozione della delibera per la traslazione del SIC; predisposizione dei locali Comunali per il ricevimento delle persone affette da disabilità; installazione di videosorveglianza territoriale; riduzione dell’aliquota IMU; arredo urbano e nuove dotazioni tavoli pic-nic e cartellonistica sentieri; progetto di rilancio SAN GIACOMO 2030 per gli impianti di risalita.

Tutto questo tralasciando di elencare quanto realizzato per migliorare l’amministrazione ordinaria del comune (raccolta rifiuti, pulizia del paese, manutenzione del verde e delle aree giochi)."

C'è qualcosa che, invece, non è stato portato a compimento?

"Purtroppo alcuni lavori si sono bruscamente interrotti a causa del commissariamento e sono stati ripresi solo recentemente nonostante fossero già appaltati dalla nostra amministrazione: sistemazione e completamento area giardini a San Giacomo-Via Uranio; ripristino frana area Colmè; parcheggio in Borgata Cardini; lavori di messa in sicurezza strada San Giacomo-Vernagli-Costacalda."

Per un comune come Roburent quanto è importante il turismo?

"L’incremento di presenze turistiche durante gli anni del nostro mandato è cresciuto, registrando un aumento di presenze di oltre il 100% dal 2021 al 2023 nei mesi estivi di luglio agosto.

Nel 2023 abbiamo assistito ad una costante presenza di persone dal mese di luglio fino a metà settembre. Non succedeva tempo. Questo significa che abbiamo lavorato nella direzione giusta!

L’amministrazione di un Comune a vocazione turistica come quello di Roburent non può limitarsi solo all’ordinaria amministrazione, quella è dovuta e prioritaria ma l’impegno deve anche andare nel senso di creare attrattiva turistica che riporti a vivere il paese come succedeva tanti anni fa. Il nostro impegno va in quella direzione! Solo così potremo mantenere il nostro territorio vivo e attivo."