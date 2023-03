Al Santo Volto di Torino il convegno per la XXXIV Giornata Caritas, sabato 18 marzo

"Gemme di carità che Dio fa sbocciare", è questo il messaggio che dà il titolo alla XXXIV Giornata Caritas in programma 18 marzo, dalle 8.30 alle 12.45, presso l’Auditorium Santo Volto di Torino (via Val della Torre, angolo via Borgaro).

Il tema della riflessione fa riferimento ad un passo del Vangelo, tratto dalla Prima lettera di San Paolo ai Corinzi: «Né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere» (1Cor. 3:7).

Il saluto di benvenuto sarà in musica, grazie al Coro della Scuola Primaria, Istituto Sant’Anna di Torino. Interverranno l’Arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole; il direttore della Caritas Italiana, don Marco Pagniello; il direttore della Caritas di Susa, Alessandro Brunatti; padre Beppe Giunti, frate francescano conventuale.

Al centro un confronto con l’esperienza della Fraternità della Visitazione sorta a Pian di Scò (Arezzo) e presentata da suor Simona Cherici, con la testimonianza di un carcerato, le idee brillanti di alcuni giovani e alcune riflessioni maturate in occasione del percorso di ricerca dei “germogli” nelle comunità parrocchiali. In chiusura gli appunti di Pierluigi Dovis, direttore della Caritas diocesana.

La giornata, ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti (consigliato indossare la mascherina), è aperta agli operatori e volontari di tutte le realtà caritative ed è valida per la formazione permanente 2023 dei ministri straordinari della comunione dell’Arcidiocesi.

Info: 011/5156350, caritas@diocesi.to.it (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30).