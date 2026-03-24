A Savona i funerali di Roberto Giuria, odontoiatra originario di Ceva e presidente dei Nuotatori del Tempo Avverso

Un vero cimentista doc che per anni ha portato avanti le iniziative dell'associazione con le consuete "ciumbe" fuori stagione.

È scomparso all'età di 76 anni Roberto Giuria, storico presidente de "I nuotatori del tempo avverso".

Medico chirurgo odontoiatra specializzato in odontostomatologia, originario di Ceva, era un gran appassionato di nuoto e ha dato vita alla realtà che da anni riunisce tanti in tutta la Liguria che anche nel periodo invernale sfidano le temperature del mare in un tuffo in goliardia. Ma non solo. Anche informandosi sui benefici che questo comporta. E Giuria era uno dei principali esperti.

"Roberto, oltre a essere stato un caro amico, è stato un vero rivoluzionario nel campo dei cimenti invernali. Grazie a lui, studioso integerrimo, abbiamo compreso che i bagni in acque fredde non sono solo un momento di divertimento collettivo, ma un autentico toccasana per l'equilibrio psico-fisico - dice un amico ricordandolo sui social - Da grande visionario, in poco più di vent'anni — elaborando dati, organizzando conferenze e interpellando specialisti di ogni branca scientifica — è riuscito a dimostrare come la nostra passione potesse diventare oggetto di studio rigoroso. Attraverso il suo lavoro abbiamo familiarizzato con termini complessi come 'psiconeuroendocrinoimmunologia' e 'citochine', scoprendo la scienza dietro il coraggio. Sotto la sua guida, negli anni, ci siamo immersi nei luoghi più impensati: grotte nascoste, fiumi, ruscelli e laghi gelidi. Non sarà facile trovare qualcuno che possa sostituirlo: con la sua dedizione e i suoi studi proficui, ha davvero trasformato il mondo dei cimentista. La figura del dottor Giuria mancherà a tutti noi, perché era una persona straordinaria. Il mio è solo un arrivederci, caro Roberto. Saluta i compagni che ti hanno preceduto e guida anche loro in un bagno gelido nelle acque meravigliose del Paradiso. Ciao Robertino. Ti voglio bene".

Lascia la moglie Anna Maria, i figli Clearco, Eleonora, Lorena, Elettra con le rispettive famiglie, i nipoti, i fratelli, i cugini, i cognati e tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 25 marzo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di S. M. Giuseppa Rossello alla Villetta.