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Attualità | 24 marzo 2026, 09:33

I bambini della Scuola Primaria di Sale delle Langhe conquistano Castelnuovo con il Cantè J’euv

Il viaggio del Cantè J’Euv prosegue ora con le prossime tappe: venerdì 27 marzo a Sale delle Langhe e gran finale mercoledì 1° aprile a Sale San Giovanni

I bambini della Scuola Primaria di Sale delle Langhe conquistano Castelnuovo con il Cantè J’euv

Castelnuovo ha accolto con entusiasmo la seconda tappa del tour langarolo del Cantè J’Euv, trasformandosi per una sera in un palcoscenico a cielo aperto fatto di musica, tradizione e partecipazione.

Protagonisti assoluti i bambini della Scuola Primaria di Sale delle Langhe che, insieme ai musicisti di fisarmoniche e chitarra, hanno riportato in vita i canti e gli stornelli della tradizione piemontese. Fin dalle prime note, il pubblico si è lasciato coinvolgere, accompagnando con sorrisi e applausi un’esibizione capace di unire generazioni diverse.

Il paese si è fatto trovare pronto, animato da un clima di attesa e curiosità che ha reso la serata ancora più partecipata.

Un’accoglienza calorosa che ha premiato l’impegno dei piccoli cantori e degli organizzatori.

Per i giovani protagonisti si è trattato anche di un ritorno: negli anni precedenti avevano già visitato Castelnuovo, salendo fino alla torre, esplorando la Cappella di San Maurizio e realizzando un cortometraggio per una guida turistica “Ciak si gira” a misura di bambino. Un’esperienza che ha rafforzato il legame con il territorio, poi celebrato attraverso il canto.

Non è mancato il momento simbolico del paniere: al termine dell’esibizione, i bambini sono passati tra il pubblico per raccogliere “le uova”, un gesto che conserva tutto il suo valore comunitario.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Castelnuovo, Mauro Rebuffo e alla Proloco di Castelnuovo per le belle parole rivolte ai bambini e per la calorosa accoglienza, arricchita dalle prelibatezze offerte a tutti i presenti, molto apprezzate da grandi e piccoli.

Il viaggio del Cantè J’Euv prosegue ora con le prossime tappe: venerdì 27 marzo a Sale delle Langhe e gran finale mercoledì 1 aprile a Sale San Giovanni, dove la rassegna si concluderà con una raviolata!

Un’iniziativa che continua a riportare al centro la tradizione, rendendola viva e condivisa, grazie all’entusiasmo dei più piccoli.

c.s.

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