La Riserva Naturale Ciciu del Villar riapre il 2 aprile con una nuova gestione

La Riserva Naturale Ciciu del Villar nel Comune di Villar San Costanzo riaprirà al pubblico giovedì 2 aprile e la gestione sarà in capo per i prossimi 5 anni a un’ATS (Associazione temporanea di scopo) formata dal Consorzio Turistico Valle Maira, società Walden srl e Proloco di Villar San Costanzo. La gestione è stata affidata tramite un bando di gara pubblico, indetto dalle Aree Protette Alpi Marittime, Ente gestore della Riserva.

L’unione tra questi soggetti garantisce un servizio completo e inserisce la Riserva all’interno di un piano di promozione turistica esteso su tutto il territorio della valle Maira, con l’obiettivo di coniugare la tutela del patrimonio naturale con una fruizione turistica rispettosa e sostenibile.

“Siamo lieti di poter assumere la gestione della Riserva dei Ciciu del Villar, nonché di promuovere il sodalizio tra le tre realtà territoriali — Consorzio, Walden e Provillar — nell’ottica di un rafforzamento della collaborazione e di una piena condivisione di intenti” commenta Giovanni Neyrone, Presidente del Consorzio Turistico Valle Maira. Tale impegno è orientato alla valorizzazione del territorio, alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio naturale La riserva rappresenta infatti un bene unico dal punto di vista geologico e paesaggistico, ma anche un’importante risorsa per la comunità locale e per l’offerta turistica della valle.

L’area protetta è nata per tutelare un fenomeno di erosione molto particolare: le "colonne di erosione" (anche chiamate "piramidi di terra", o "Ciciu 'd pera", "fantocci di pietra"), che si ergono ai piedi del massiccio del monte San Bernardo. Queste formazioni sono sculture morfologiche naturali, con una tipica forma a fungo gigante, il cui cappello è costituito da un masso di gneiss (anche di notevoli dimensioni) e il cui gambo è costituito da terra e pietrisco compatti.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare la riapertura della Riserva dei Ciciu del Villar, un luogo di straordinario valore naturalistico e simbolico per il nostro territorio. L’affidamento della gestione a una realtà composta da soggetti qualificati e radicati nella Valle Maira rappresenta una garanzia di qualità e visione condivisa. Il nostro obiettivo è quello di continuare a tutelare questo patrimonio unico, promuovendo al contempo una fruizione consapevole, rispettosa e sostenibile. La Riserva non è solo un bene da preservare, ma anche un’opportunità di crescita culturale, ambientale ed economica per tutta la comunità.”, dice Armando Erbì, presidente di APAM.

L'area è aperta e visitabile tutto l'anno ed è dotata di servizi igienici e di aree attrezzate per il pic-nic. Nel periodo di gestione dei servizi per il pubblico della Riserva (da aprile a ottobre) i visitatori troveranno materiale promozionale, informativo e didattico gratuito e il personale sarà a disposizione per fornire ogni tipo di approfondimento sull'area protetta e sulle altre attrazioni turistiche del territorio.

Da quest’anno saranno inoltre attivati nuovi servizi, tra cui il noleggio di e-mtb e la vendita di gadget brandizzati Valle Maira, mappe, guide e libri dedicati alla storia e alla cultura locale, nonché il materiale relativo ai territori dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime (due Parchi, 8 Riserve naturali e 20 aree di Rete Natura 2000).

Il costo di ingresso all’area protetta è di 4 euro; l’accesso è gratuito per i ragazzi fino ai 10 anni, per gli over 65 e per le persone con disabilità, insieme agli eventuali accompagnatori. Il contributo è finalizzato a garantire l’apertura del Centro visite, il servizio di informazioni turistiche e la manutenzione e pulizia delle aree attrezzate.

Su prenotazione sarà sempre possibile effettuare visite guidate, laboratori esperienziali e di citizen science per scuole di ogni ordine e grado e gruppi organizzati.

In una fase successiva, verranno sviluppate proposte di team building aziendale nonché di turismo equestre, nel rispetto della vocazione naturalistica del sito e dei principi di sostenibilità ambientale.