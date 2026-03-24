Le Penne Nere di Ceva protagoniste all'incontro alpino di Trino

Lo spirito alpino non conosce confini e si alimenta di incontri, eventi e memoria condivisa. Nel fine settimana, una delegazione della Sezione Ana di Ceva, guidata dal presidente Fabrizio Carena, ha preso parte ad un importante momento di aggregazione tenutosi a Trino Vercellese. L'evento, che ha celebrato il 95° anniversario del Gruppo-Sezione Ana di Vercelli, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle sezioni piemontesi, riuniti per una giornata all'insegna del confronto e della solidarietà. Per gli Alpini cebani, la trasferta nel Vercellese è stata l'occasione per ribadire il ruolo centrale dell'Associazione Nazionale Alpini nel tessuto sociale del territorio.

"Occasioni come queste sono fondamentali - commentano dalla Sezione di Ceva -. Rafforzano quei valori di amicizia, collaborazione e spirito di corpo che da sempre ci uniscono. Essere presenti a Trino significa alimentare una rete di relazioni che va oltre il semplice cerimoniale, trasformandosi in impegno concreto per le nostre comunità".

