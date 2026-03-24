Le “Piante del futuro” a Sommariva Perno: piantumati nuovi alberi per celebrare le nascite del 2024 e 2025

Sabato 21 marzo, l’amministrazione comunale di Sommariva Perno ha voluto festeggiare la “Giornata della Gentilezza” in occasione dell’arrivo della primavera.

Con una semplice cerimonia si è svolto un rito simbolico di augurio per il futuro dei più piccoli.

Ha dichiarato il sindaco del paese roerino Stefano Rosso: “In questa occasione si è deciso di piantare due alberi nel parco giochi di via Roma per celebrare i sommarivesi nati nel 2024 e 2025. Proprio come le piante sono simbolo universale di vita, crescita, natura e rigenerazione, i bambini e le bambine di Sommariva rappresentano il futuro e le nuove generazioni, portando con sé speranza per il nostro comune e per l’Italia intera. Tutti noi dobbiamo impegnarci affinché i frutti di queste piante crescano sani e forti”.

Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il consigliere provinciale Simone Manzone, alcuni sindaci e amministratori del Roero e di Langa, e molte famiglie che hanno dedicato parte del loro tempo a questa importante iniziativa.

Ha concluso il sindaco Rosso: “Auguriamo un futuro sereno a questi bambini, con l’auspicio che un giorno tornando al parco possano rivedere queste piante e ricordare che il loro paese è orgoglioso di loro”.