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Attualità | 24 marzo 2026, 08:51

Le “Piante del futuro” a Sommariva Perno: piantumati nuovi alberi per celebrare le nascite del 2024 e 2025

L'iniziativa, lo scorso 21 marzo, in occasione della “Giornata della Gentilezza”

Sabato 21 marzo, l’amministrazione comunale di Sommariva Perno ha voluto festeggiare la “Giornata della Gentilezza” in occasione dell’arrivo della primavera.

Con una semplice cerimonia si è svolto un rito simbolico di augurio per il futuro dei più piccoli.

Ha dichiarato il sindaco del paese roerino Stefano Rosso: “In questa occasione si è deciso di piantare due alberi nel parco giochi di via Roma per celebrare i sommarivesi nati nel 2024 e 2025. Proprio come le piante sono simbolo universale di vita, crescita, natura e rigenerazione, i bambini e le bambine di Sommariva rappresentano il futuro e le nuove generazioni, portando con sé speranza per il nostro comune e per l’Italia intera. Tutti noi dobbiamo impegnarci affinché i frutti di queste piante crescano sani e forti”.

Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il consigliere provinciale Simone Manzone, alcuni sindaci e amministratori del Roero e di Langa, e molte famiglie che hanno dedicato parte del loro tempo a questa importante iniziativa.

Ha concluso il sindaco Rosso: “Auguriamo un futuro sereno a questi bambini, con l’auspicio che un giorno tornando al parco possano rivedere queste piante e ricordare che il loro paese è orgoglioso di loro”.

Silvano Bertaina

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