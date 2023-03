Boves Padel Club: tariffe agevolate fino al 30 giugno 2023

Per invogliare le persone a trascorrere un po’ di tempo con noi insieme ad amici e famiglie e per avvicinare anche i più giovani abbiamo introdotto tariffe agevolate anche nel week-end.

PARTITA PRO – 3+1 o 4+1

Oltre alle lezioni frontali e ai vari pacchetti abbiamo introdotto la possibilità di approfondire i temi tattici condividendo il campo con il nostro istruttore.

Organizziamo partite di 90 min in cui l’istruttore può giocare insieme agli allievi (3+1) o analizzare e dare istruzioni da bordo campo (4+1). (Locandina partite pro).

POSSIBILITA’ DI FARE IL LIVELLAMENTO PLAYTOMIC

Una nuovissima attività che abbiamo introdotto e su cui puntiamo molto è la Certificazione del Livello Playtomic. Da poco il nostro istruttore ha infatti ottenuto la certificazione per poter valutare e correggere il livello dei giocatori sull’app di prenotazione e community del padel PLAYTOMIC.

La certificazione consiste in una sessione di un’ora in cui 3 giocatori vengono valutati. Il costo è di 15 euro a persona e l’obiettivo è quello di rendere il più possibile corretto il livellamento dei giocatori in modo tale che il movimento possa crescere ancora e che tutti si possano divertire.

Per informazioni chiama il numero 346-1193697 e consulta le locandine allegate alla presente notizia.

Sito internet https://bovespadelclub.it/

Facebook https://www.facebook.com/bovespadelclub

Instagram https://www.instagram.com/bovespadelclub/

