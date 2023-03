A Savigliano giunta comunale nel Museo ferroviario piemontese

Lunedì 13 marzo ricorrerà l'anniversario dei 170 anni dall'inaugurazione della linea ferroviaria Savigliano-Trofarello.

Per l'occasione, in via straordinaria, la Giunta del Comune di Savigliano si riunirà alle 16.30 presso il Museo Ferroviario Piemontese “Sommeiller – Grandis – Grattoni”.

"Un segnale di attenzione verso il Museo Ferroviario – afferma il sindaco Antonello Portera – per dare risalto ad un'importante realtà da valorizzare di Savigliano, da sempre legata a doppio filo con il mondo dei treni".