Cuneo: nel centro storico torna ‘Pijansachet’

Torna a Cuneo l’iniziativa ‘Pijansachet’, ideata dal comitato Cuneo centro storico in collaborazione con Calzapp, il patrocinio del Comune di Cuneo e WeCuneo.



L’obiettivo è quello di rendere più pulito e accogliente il centro storico grazie allo sforzo dei suoi residenti, sensibilizzando le persone e riproponendo il progetto nel lungo termine.



Il progetto avrà luogo da marzo a ottobre ogni terza domenica del mese dalle 9.45 alle 115.15 (ogni domenica ci si concentrerà su una zona specifica del quartiere). Il ritrovo sarà in piazzetta Audifreddi.



Si consiglia di portare abbigliamento e scarpe comode per poter camminare.



Per prenotare l’iscrizione si può scrivere ai numeri 3481159910 o 3347321562, mandare una mail a comitatocentrostoricocuneo@gmail.com, scrivere alle pagine Facebook e Instagram del comitato o recarsi direttamente alla sede di via Busca il lunedì dalle 18 alle 19.