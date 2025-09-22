Bagnolo Piemonte: applausi e partecipazione per il concerto “Sfide” all’IPAB "Domenico Bertone"

Sabato pomeriggio, alla residenza per anziani IPAB "Domenico Bertone" di Bagnolo Piemonte, si è svolto il concerto Sfide, che ha visto protagonista il complesso dell’Unione Musicale di Inverso Pinasca.

È stata una giornata all’insegna della musica, dell’allegria e della spensieratezza, resa ancora più coinvolgente dalle indimenticabili canzoni tratte dalle più celebri colonne sonore cinematografiche.

Al termine del concerto, il pubblico ha potuto gustare un rinfresco offerto con grande generosità dal Centro Seniores di Bagnolo Piemonte, un momento di convivialità che ha contribuito a rendere ancora più speciale l’evento.

Durante il pomeriggio sono stati raccolti 780 euro, che saranno destinati dall’amministrazione della Casa di Riposo a organizzare attività ludiche e creative nel periodo invernale, a beneficio degli ospiti.

“Un sentito ringraziamento – dichiara il commissario Francesco Giovanni Seri – va al complesso dell’Unione Musicale di Inverso Pinasca per la qualità e l’entusiasmo regalati, al Centro Seniores di Bagnolo Piemonte per la vicinanza e la disponibilità, e all’Amministrazione Comunale per il costante sostegno e l’attenzione mostrata verso le iniziative dedicate alla comunità. Grazie a tutti per aver reso questa giornata un momento indimenticabile di musica, solidarietà e condivisione”.