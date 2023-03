Galup e Eataly sostengono il curling

Eccellenze che sostengono eccellenze: questo potrebbe essere, riassunto in poche parole, il senso di una nuova partnership avviata in queste ultime settimane.



Galup – azienda simbolo della pasticceria italiana – e Eataly Pinerolo – società diventata sinonimo di alta qualità – realtà imprenditoriali conosciute nel mondo, hanno sottoscritto un accordo di partnership con Ice Pole Pinerolo settore Curling in qualità di Top Sponsor.



Un sodalizio ricco di significato, che mette in evidenza una filosofia imprenditoriale che si impegna per restituire al territorio, sul quale ogni giorno lavora, favorendo la crescita e la diffusione di realtà che diventano sempre più simbolo di un mondo sportivo importante e ricco di eccellenze.



Ed è proprio con questo accordo che Galup e Eataly Pinerolo si impegnano in modo concreto a favorire lo sviluppo di una realtà che coinvolge numerosi giovani atleti, in un ambiente nel quale, seppur lontano dai riflettori e dalle ribalte dello sport urlato, tanti sono i valori che vengono trasmessi.



Impegno, passione, lavoro quotidiano sono le basi su cui i giovani sportivi della Ice Pole Pinerolo settore Curling si confrontano quotidianamente e che rappresentano anche i valori su realtà come Galup e Eataly Pinerolo hanno costruito la propria storia e la propria crescita imprenditoriale.



Inizia quindi una nuova avventura che sarà certamente foriera di nuove e interessanti soddisfazioni, ma soprattutto ottimo spunto per volgere lo sguardo al domani, sostenendo quelle generazioni che del futuro saranno protagoniste.