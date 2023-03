Anche per la festa del papà Piozzo non ha fatto mancare un allestimento a tema per la ricorrenza.

La signora Anna Tognella, moglie del sindaco Antonio Acconciaioco, insieme alle signore Luciana e Maria Rita ha creato dei simpatici allestimenti a tema con baffi, occiali e bombetta, ma anche cravatte, il tutto accompagnato da filastrocche e messaggi di speranza per tutti i papà anche per quelli che non possono essere vicini ai loro figli come vorrebbero perché vittime di strumentalizzazione.