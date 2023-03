Alba, la signora Maria Franca Fissolo Ferrero, tra le donne più ricche d’Italia

In Italia donne miliardarie ne abbiamo, eccome. Delle vere e proprie Paperon de’ Paperoni in tailleur sono quelle che compaiono nella classifica stilata alla fine di febbraio dall’International Women’s Day Study, elaborata da City Index.

Iniziamo, per creare suspense, dicendo che il nostro Paese è addirittura il quarto al mondo per quantità di imprenditrici super ricche. Per la precisione, 16 donne con un patrimonio a nove zeri.