La Polizia di Stato alla Fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano

In occasione della 40^ Fiera della Meccanizzazione Agricola che si è svolta a Savigliano dal 16 al 19 marzo 2023, con la partecipazione di oltre 60 mila visitatori, la Polizia di Stato ha allestito uno stand informativo con personale della Sezione Polizia Stradale di Cuneo - Distaccamento Polizia Stradale di Saluzzo.



Nell'occasione i poliziotti hanno fornito numerose informazioni sul Codice della strada, con particolare riguardo a quelle specifiche in materia di circolazione delle macchine agricole. Più in generale, sono stati forniti consigli utili per viaggiare in sicurezza, nel rispetto delle norme che regolano i corretti comportamenti da tenere in auto, quando si cammina o si conduce un velocipede o motociclo.

E' stato, altresì, veicolato il fondamentale messaggio che "non si guida dopo aver bevuto". Il bilancio in termini di presenze allo stand è stato più che positivo: la professionalità degli operatori della Polizia Stradale, presenti in tutte quattro le giornate fieristiche, ha riscosso l'attenzione dei visitatori, che hanno particolarmente apprezzato l'approfondimento fornito sulle regole previste per le diverse tipologie di macchine agricole circolanti su strada.

La partecipazione della Polizia di Stato anche alle manifestazioni fieristiche è occasione per garantire un'ulteriore ed efficace sensibilizzazione sulla sicurezza e sull'educazione stradale.