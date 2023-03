A Saluzzo l'incontro con lo scrittore Danilo Di Gangi per "Nepal tra terra e cielo"

"Nepal tra terra e cielo" è il titolo dell'incontro con lo scrittore Danilo Di Gangi e il pilota di elicotteri Maurizio Folini, in programma Venerdì 31 Marzo 2023 alle ore 21,00 al "Quartiere" (ex caserma Mario Musso – Saluzzo). Si parlerà di Nepal: viaggi di scoperta, cultura, montagne, voli e soccorsi in alta quota, solidarietà.

L’ingresso è libero. Tutti i fondi raccolti durante la serata saranno destinati a progetti di solidarietà in Nepal.

Danilo Di Gangi, è scrittore, viaggiatore ed insegnante, ha pubblicato diversi libri tra cui, appunto, "Nepal tra Terra e Cielo", un libro che è nel medesimo tempo un diario di viaggio, un racconto d’avventura, un saggio storico e un percorso spirituale. Non manca l'aspetto solidaristico, legato all'amico nepalese e alle sue iniziative in favore dei più deboli.

Maurizio Folini è maestro di sci e Guida Alpina. Si è avvicinato al volo con il deltaplano e il parapendio fino a conseguire il brevetto di pilota di elicottero. Professionista del volo in Italia, Svizzera e in Nepal, condivide la sue esperienza con piloti e guide nepalesi, per creare un elisoccorso himalayano che lo vede impegnato a quote sempre più alte, fino a stabilire il volo di soccorso in elicottero più alto al mondo.

Modererà l'incontro Paolo Allemano. L'evento è organizzato dalle associazioni saluzzesi Cecy Onlus, Progetto Nepal Mario Vallesi Onlus e I sogni dei Bambini Onlus, nell'ambito della rassegna culturale "Trame di Quartiere" della Biblioteca Civica Lidia Beccaria Riolfi con il patrocinio del CAI Monviso Saluzzo.