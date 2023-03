Saluzzo, le foto di Dalla Chiesa e Damiano sul municipio per la giornata che Libera dedica alle vittime della mafia

Le foto del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e di Amedeo Damiano sono esposte al balcone del municipio oggi, 21 marzo, 28ª Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata e promossa da Libera a livello nazionale.

I due personaggi storici, eroi e martiri saluzzesi, sono fra i 1.069 nomi dell’elenco che l’associazione anti-mafia fondata da don Ciotti cura da tempo (e che si può leggere e scaricare a questo link ) che verranno letti nella manifestazione principale a Milano e in tantissime piazze e ritrovi in tutta Italia.

«La comunità di Saluzzo – dice il sindaco Mauro Calderoni -, in particolare nella ricorrenza del 21 marzo, vuole rendere omaggio e ricordare l’opera del generale dalla Chiesa e di Damiano che hanno sacrificato la loro vita per la legalità e per mettere un argine alla criminalità, al malaffare e alla mentalità mafiosa. Oggi chiunque passi davanti al municipio potrà essere accompagnato dai loro sguardi e questo ci aiuterà a portare avanti, ognuno nel proprio piccolo, l’impegno per far vincere la legalità».