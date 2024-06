Venti escursionisti bloccati in tre rifugi della Valle Gesso: l'elicottero non può volare, intervento via terra

Nuovi aggiornamenti dalla Valle Gesso, dove ci sono 20 escursionisti bloccati in tre rifugi: dieci al Morelli, uno al Questa e altri nove al Soria. Le strutture sono al momento isolate.

Dopo numerose valutazioni, che hanno coinvolto i sindaci di Valdieri ed Entracque, sui cui territori si trovano i rifugi, il Prefetto, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il nucleo del soccorso alpino della Guardia di Finanza, accertata l'impossibilità di procedere con l'intervento dell'elicottero, stante la scarsa visibilità in quota, si è optato per l'intervento via terra.

I tecnici del Soccorso alpino della Valle Gesso e quell delle Fiamme Gialle, suddivisi in tre squadre, stanno per raggiungere i rifugi a piedi, dove passeranno anche la notte. Durante il percorso valuteranno la sicurezza dei sentieri, fortemente compromessi dalle recenti precipitazioni.

Si deciderà quindi se far scendere gli escursionisti a piedi - ricordiamo che stanno tutti bene e sono comunque al sicuro, oltre che attrezzati - o procedere con l'intervento di Drago domani mattina, solo in caso di condizioni meteo favorevoli.