“Senza motivo apparente”: lo spettacolo sulla tragica vicenda di Amedeo Damiano emoziona Borgo

Un monologo di un'ora e mezza che ti lascia senza fiato, come un pugno ben assestato alla bocca dello stomaco. “Senza motivo apparente” di Christian La Rosa è uno spettacolo teatrale da vedere.

È andato in scena ieri sera, martedì 21 marzo all'Auditorium di Borgo San Dalmazzo in occasione della Prima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile.

Tratto dal romanzo “Omicidio in danno del dottor A.” di Sergio Anelli, ripercorre la tragica vicenda di Amedeo Damiano, presidente USSl di Saluzzo, ferito mortalmente in un agguato dai contorni mafiosi trentasei anni fa.

L'attore saluzzese Christian La Rosa è solo sul palco a raccontare l'intricata vicenda giudiziaria che ha portato ad un nulla di fatto sul mandante di quell'attentato. Solo i tre esecutori materiali vennero condannati: “Nessun movente, nessun mandante. Il dottor A. vene ucciso senza motivo apparente”.

L'evento è stato organizzato dall’assessora alla Legalità Clelia Imberti, insieme a Libera Piemonte.

In prima fila era seduto anche Giovanni Damiano, figlio di Amedeo che ha acceso una candelina sul palco, in ricordo del padre ucciso. Presente anche la sindaca Roberta Robbione.

A introdurre lo spettacolo la vice sindaca e assessora alla Legalità Clelia Imberti che ha riportato le parole di Don Ciotti pronunciate il giorno stesso a Milano durante la marcia antimafia: “È fondamentale ricordare tutte le vittime innocenti della violenza criminale mafiosa. È una giornata che noi abbiamo fortemente voluto, ma non dobbiamo neanche dimenticarci che l'80% di questi familiari non conosce la verità o ne conosce solo una parte. Eppure le verità passeggiano per le vie della nostra città, c'è chi ha visto, c'è chi sa".

“C'è bisogno di memoria viva. Serve che questa storia di provincia diventi una storia italiana. Grazie alla famiglia Damiano. Questo monologo nasce dal libro di Anelli che narra una storia vera non facile. Eppure le cose non facili fanno crescere. Facciamoci sempre delle domande, altrimenti siamo morti”, ha concluso l'attore Christian La Rosa dopo aver ricevuto la standing ovation a fine spettacolo.

L'ultimo appuntamento borgarino legato alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie sarà giovedì 23 marzo alle ore 20.30 nel salone consiliare. Confartigianato Imprese Cuneo zona di Borgo San Dalmazzo organizza il consiglio aperto sulla tematica “Abusivismo: danno economico sociale” con l'intervento del vice presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo Michele Quaglia.