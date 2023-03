A Racconigi lo “Spid Day“ per attivare il Sistema Pubblico di Identità Digitale

Sabato 1 aprile, dalle 9:30 alle 12:30, nei locali comunali (Sala Ovale) in piazza Carlo Alberto a Racconigi è in programma lo “Spid Day“: una squadra di “facilitatori digitali” attiverà gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta lo “Spid - Sistema Pubblico di Identità Digitale”, strumento indispensabile per comunicare con la pubblica amministrazione e svolgere operazioni come accedere al cedolino della pensione, ottenere un certificato anagrafico, iscrivere il proprio figlio al nido o alla mensa, prenotare un appuntamento, richiedere agevolazioni.



L’evento, patrocinato dal Comune di Racconigi, è organizzato da ACLI Cuneo (Associazione Cristiane Lavoratori Italiani), AvocA (Associazione volontariato cuneese Acli), FapAcli (Federazione anziani e pensionati), MigliorAttivaMente aps e Uscire Insieme – Age Italia aps.



"Lo Spid garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti –spiegano gli organizzatori - I “facilitatori digitali“ aiuteranno i cittadini ad accrescere le proprie competenze digitali, a utilizzare la rete in modo consapevole e ad essere autonomi nell'utilizzo di internet e dei servizi digitali".