Pulizia versanti sulle Statali 20 del Colle di Tenda e Nuova Bovesana: da lunedì possibili brevi chiusure al traffico

Anas ha programmato la manutenzione dei versanti lungo la Statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” e la Statale 20DIR/A “Nuova Bovesana”, in provincia di Cuneo. Le attività in programma consistono nell’ispezione dei versanti prossimi alla statale con eventuale disgaggio degli ammassi rocciosi instabili e la manutenzione delle reti di protezione già installate in parete.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, sono previste brevi chiusure al traffico della durata di circa 30 minuti nella fascia oraria 8-18.

La Statale 20DIR/A sarà interessata da lunedì 27 a mercoledì 29 marzo nel tratto compreso tra la rotatoria di Roccavione e Boves.

Sulla Statale 20 le lavorazioni saranno eseguite giovedì 30 e venerdì 31 nel tratto compreso tra i territori comunali di Robilante e Vernante.