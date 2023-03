L'ex alunna del 'Don Allemano' di Venasca diplomata al 'Ghedini' di Cuneo

Lunedì 20 marzo Martina Cosmello ha conseguito il Diploma Accademico di I livello in violino al Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, con la votazione 110/110. Nata a Cuneo il 14 gennaio 2002 ma residente a Sampeyre in valle Varaita, ha iniziato gli studi musicali all’età di 10 anni proprio in valle, presso l’Istituto Musicale Don Allemano di Venasca e sotto la guida del M. Mattia Sismonda.



«Ancora una volta – dichiara il Presidente dell’Unione Montana Valle Varaita e Sindaco di Venasca Silvano Dovetta – il nostro Istituto musicale di valle dimostra di essere una fucina di giovani talenti musicali, che si avviano allo studio di uno o più strumenti fin dai primi anni di età. È una soddisfazione, non solo per il Comune di Venasca che lo sostiene economicamente ma anche per tutta la valle, che vede idealmente continuare una grande tradizione musicale locale».



«Sono lieto di sapere – aggiunge il Sindaco di Sampeyre Roberto Dadone – che una nostra concittadina sta consolidando un bel percorso musicale. Per Sampeyre l’auspicio è che la tradizione si mantenga e si rinnovi: quello con il violino è infatti un rapporto che il nostro paese ha da sempre, a partire da Juzep da' Rous per arrivare agli Anghilante, Masino e Dario, e alle sorelle Cesano».



«Il percorso dello studio di uno strumento musicale è un vero proprio viaggio – precisa Mattia Sismonda – fatto di tappe, di traguardi e di ripartenze. È sempre una grande soddisfazione per un insegnante accompagnare l’alunno lungo questo percorso e superare insieme le mete prefissate. Martina fin dall’inizio ha sempre dimostrato istinto, talento, capacità e dedizione; l’insegnante è chiamato a “coltivare il seme” nel suo processo di crescita».



Dopo aver iniziato gli studi di violino in valle, Martina Cosmello ha continuato a praticare musica con la professoressa Vera Anfossi presso il Liceo Musicale dell’Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo; al Conservatorio si è diplomata sotto la guida della M. Cecilia Laca. Collabora con diverse orchestre e ha suonato in diversi teatri italiani ed europei.