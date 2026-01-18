Dall'intelligenza artificiale alla Torino romana: gli studenti dell'Arimondi-Eula esplorano il capoluogo

Lo scorso giovedì le classi 1ªE, 1ªL e 2ªL dell’Arimondi-Eula di Racconigi hanno partecipato a una gita di istruzione a Torino. La mattinata è stata dedicata alla visita, presso l’Archivio di Stato, della mostra multimediale interattiva Intelligenzæ, nata da un’idea di Taxi1729 - una società torinese dedita alla divulgazione scientifica - e promossa dalla Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell’Università di Torino nell'ambito del progetto Educating Future Citizens.

Durante la visita gli studenti si sono potuti mettere alla prova in diverse attività legate all’intelligenza in tutte le sue innumerevoli forme: dai primi test per misurare il QI umano a quelli per "smascherare" l’AI, da giochi per esplorare il funzionamento del nostro cervello e della coscienza a esperimenti legati all’apprendimento degli scimpanzé e alla cooperazione delle formiche, ed ancora dal machine learning ad osservazioni dirette di “comportamenti intelligenti” di forme di vita senza cervello come i funghi e le piante.

Nel pomeriggio, i gruppi si sono divisi: le classi prime hanno visitato il Museo Nazionale del Cinema, ospitato nella suggestiva Mole Antonelliana, per riscoprire la storia e alcuni dei capolavori della settima arte; la 2ªL è stata invece ospite del Museo della RAI e della Televisione, approfondendo l’evoluzione delle tecnologie radiofoniche e televisive, nonché del palinsesto italiano e del suo ruolo nella società contemporanea.

<figure class="image"> </figure>Per la 2ªL la giornata si è conclusa con un ulteriore tour del centro storico, alla scoperta della Torino romana, con tappe significative come la Porta Palatina, una delle testimonianze più importanti dell’antica Augusta Taurinorum, altra occasione per legare gli apprendimenti curricolari all’esperienza concreta del patrimonio storico-artistico che il territorio offre.

Un grazie al prof. Giuseppe Rubatto per l’organizzazione del progetto e a tutti i docenti per la passione e per la cura con cui uniscono il quotidiano dell’insegnamento con la pratica dell’esperienza.

L’IIS Arimondi Eula di Racconigi ha le porte aperte sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 sarà l’occasione per conoscere i percorsi e i progetti della scuola.