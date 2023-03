Quando l'Erasmus diventa una doppia esperienza di vita: il racconto di Ma.Ni acconciature Mondovì

Non solo scambi per motivi di studio. Il progetto Erasmus può essere occasione di crescita culturale anche per chi decide di provare l'esperienza dell'incoming.

E' il caso di Nicoletta Botta di Ma.Ni acconciature di Mondovì che da un lato ha vissuto l'esperienza di sua figlia Francesca, che ha vissuto due mesi a Valencia per fare esperienza nel settore acconciature e dall'altra ha accolto due ragazze francesi nel suo salone.

"Un'occasione di indipendenza per i giovani - spiega Nicoletta - consiglierei a tutti di farla. Mia figlia all'estero ha avuto modo di vivere da sola, con altre ragazze, e crescere anche a livello personale. Consentire invece l'incoming sul nostro territorio di ragazzi dall'estero non può che essere un'occasione di arricchimento.

Le due studentesse francesi che ho avuto in salone a fine 2022, hanno avuto inizialmente qualche difficoltà con la lingua, ma abbiamo risolto creando un 'frasario base' per le situazioni più ricorrenti, con il traduttore di Google e la tecnologia diventa tutto più semplice. Le settimane che hanno trascorso a Mondovì sono state un'esperienza per loro e anche per noi. Credo che l'Erasmus possa essere aproprio questo: un'occasione di crescita e conoscenza culturale anche per i commercianti".

Intanto negli scorsi giorni il Cfpcemon ha dato il via al periodo di incoming di due studenti dell'istituto tecnico di "Tirant lo Blanc" di Gandia, che svolgeranno due mesi di stage Erasmus in due aziende del territorio: Beretta impianti ed Eleluci.