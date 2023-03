Sicurezza stradale, vigili in cattedra: il comandante Cavallo a Chiusa di Pesio

Dopo l’avvio nel comune di Peveragno, è proseguito presso le due sedi scolastiche del comune di Chiusa Pesio il progetto di educazione stradale proposto dalla Polizia Locale dell’Unione delle Alpi del mare in collaborazione con gli istituti scolastici. Un’iniziativa che consente di fornire a bambini e ragazzi delle scuole primarie gli strumenti necessari per poter frequentare le strade cittadine e non. Un progetto fortemente voluto dai sindaci dei comuni aderenti all’Unione che coinvolgerà anche le scuole di Boves e Valdieri.



“Teniamo molto alla sicurezza dei nostri ragazzi - hanno spiegato i sindaci dell’Unione - e nonostante l’organico ridotto dei nostri agenti di Polizia Locale abbiamo voluto coinvolgere tutte le scuole presenti sul nostro territorio. Speriamo che questa iniziativa sia apprezzata e, soprattutto, che attraverso la stessa si operi una sensibilizzazione sul tema in tutta la popolazione dei nostri comuni”.



Ad inaugurare le lezioni di Chiusa Pesio sono stati i bimbi della scuola della frazione San Bartolomeo, a cui il comandante Cesare Cavallo ha spiegato le regole fondamentali della circolazione pedonale e veicolare ed a cui il sindaco Claudio Baudino ha voluto rimarcare l’importanza del progetto. Successivamente la formazione ha riguardato anche l’intero plesso chiusano di via Circonvallazione Vigne.



“Questo tipo di attività - ha commentato il comandante - è sempre molto arricchente per chi la svolge ed aiuta a creare un rapporto tra i ragazzi e la Polizia Locale. Un legame che poi ci aiuta anche nella gestione di problematiche che vanno aldilà dell’ambito scolastico. A volte ci sono poi anche veri e propri episodi di affetto da parte dai ragazzi. Ad esempio recentemente una bambina di prima a fine lezione mi ha regalato un suo disegnino con rappresentato il sottoscritto, una dedica e tanti cuoricini. Davvero un bel gesto, che ho molto apprezzato”.



Gli agenti dell’Unione proseguiranno con altre lezioni già programmate dapprima presso la scuola di Valdieri e successivamente a Boves, dove in prima battuta saranno interessate le Scuole medie.