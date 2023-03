"Una seconda moschea a Mondovì?": dubbi e perplessità dal centrodestra che porta il tema in Consiglio

«Ci risulta che a Mondovì sia in corso un'operazione per realizzare una seconda moschea, dopo quella già attiva in città in via Cuneo» : così i consiglieri comunali del Centrodestra monregalese Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Mauro Gasco.

«Come risulta da una comunicazione al sindaco dei giorni scorsi – proseguono i consiglieri – da parte della Comunità dei Mussulmani di Mondovì, a gennaio hanno preso il via una serie di lavori in un locale in via Trieste 20, a Mondovì, già sede in precedenza di un'attività commerciale, ed inserito in un'area dove ci sono attività artigianali e commerciali. Gli stessi lavori servirebbero per “predisporre il locale per svolgere attività religiose”: a tutti gli effetti una seconda moschea in città! Le operazioni sarebbero poi state fermate con un'ordinanza del Dipartimento tecnico, che ravvisava in pratica un abuso edilizio di cui all'ordinanza n. 63 del 14 marzo 2023».