A Mondovì un convegno sulle politiche europee della Lega Salvini Premier

Nella serata di venerdì la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo ha organizzato un convegno a Mondovì sulle politiche europee, ospiti di eccezione gli europarlamentari Gianna Gancia e Alessandro Panza. Una discussione aperta su temi sui quali la Lega sta ponendo un freno: nutri-score, stop alle auto diesel e benzina dal 2035, zero emissioni e case green solo alcuni di questi.



"Un ringraziamento va ai nostri europarlamentari - commenta il Segretario provinciale

Senatore Giorgio Maria Bergesio - Quelli trattati sono temi estremamente importanti che potrebbero impattare sulla nostra vita quotidiana, andando a penalizzare la nostra

economia. Centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio ma soprattutto interi settori

economici che potrebbero risentirne fortemente. Il nostro Governo sta lavorando

intensamente per contrastare alcune delle assurdità europee, intervenendo

parallelamente con importanti iniziative quali la recente delega fiscale che rappresenterà una vera e propria rivoluzione per il fisco italiano. Un ringraziamento va infine ai nostri militanti e sostenitori di Mondovì che hanno organizzato l'evento e sono sempre attivi sul territorio".