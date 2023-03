Anche Casa Smeraldina tra i 25 stand di “Olisticamente Granda”

“Un modo per far conoscere alle persone una realtà, quella olistica, che vuole far riscoprire il contatto ed il rispetto per sé stessi e per il mondo in cui siamo immersi.”

Domani, domenica 26 marzo, presso la palestra di Madonna della Grazie ci sarà “Olisticamente Granda”, una giornata interamente dedicata all’olistica.

Dalle ore 10 alle ore 18, ad ingresso libero, le persone potranno infatti curiosare nei ben 25 stand che verranno allestiti di operatori in tutti i campi dell’olistica, artigianato e prodotti naturali, vegan, cruelty free… Molti gli eventi gratuiti, che permetteranno alle persone di scoprire quello che è uno stile di vita sempre più diffuso.

Baby Parking e polo olistico per tutta la famiglia. Tra gli stand presenti domenica ci sarà anche Casa Smeraldina di Caraglio, che quest’anno festeggerà i suoi primi 10 anni di dedizione al BenEssere.

“È davvero una bellissima iniziativa” - commenta la responsabile Patrizia Giordanengo - “siamo lieti di esserci anche noi per questo importante evento che da risalto al mondo dell’olistica.”

Un luogo rivolto alla persona in ogni fase del ciclo di vita è Casa Smeraldina, tempo per ascoltare se stessi, i propri desideri e pensare al proprio benessere psico-fisico. Un luogo dove le persone possano aver modo di esprimere i propri bisogni e trovare le proprie risposte.

L’aggettivo “olistico” legato alla teoria dell’olismo, deriva dal greco ὅλος che significa “totale, intero, tutto”. Si riferisce infatti ad una visione d’insieme, intesa come un unicum e non come la somma delle parti di cui è composto. Per tale motivo l’olismo si contrappone al riduzionismo.

“Un sistema non può essere spiegato solamente attraverso le sue singole componenti, poiché la somma delle sue parti sarà sempre maggiore o comunque differente dalle parti prese singolarmente.” Per quanti lo desiderano, domenica a Madonna delle Grazie sarà un’interessante occasione di scoperta.