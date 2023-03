Alba, atti vandalici al parco Tanaro dove sta nascendo l'Arena Collisioni: "Non ci fermiamo"

Amaro risveglio ad Alba questa mattina, domenica 26 marzo.

I vandali hanno preso di mira il parco Tanaro dove è in corso l'allestimento per l'Arena di Collisioni, progetto nato per la riqualificazione dell'area (leggi qui), e che prenderà avvio il prossimo 7 aprile.

A fare la spiacevole scoperta uno dei volontari dello staff del Festival che sui social scrive: "Francesco il nostro volontario che dorme qui è subito sceso dal camper tra scritte e bottiglie di birra vuota, ma era già troppo tardi. Non sarà certo questo a fermarci. Non ci fermeremo nel nostro intento di trasformare questo posto abbandonato in un giardino dove pianteremo alberi perché chiunque possa venire a passeggiarci in serenità".

"Siamo dispiaciuti nel vedere che una struttura nata per i giovani - spiega Filippo Taricco direttore artistico di Collisioni - sia stata danneggiata proprio da loro. Oltre al danno economico è un controsenso. Noi non ci fermiamo, abbiamo appena iniziato, il nostro obiettivo, congiuntamente con l'amministrazione, è quello di riqualificare quest'area, renderla viva, e fruibile a tutti in sicurezza e i primo passo per farlo è abitare questi luoghi. Nei prossimi giorni verranno installate le telecamere, sarà poi potenziata anche l'illuminazione per far trovare tutto pronto il 7 aprile".

Un fatto increscioso e spiacevole quello che ha colpito il parco Tanaro dove, sempre in questi giorni, un lettore ci ha segnalato il ritrovamento di diverse siringhe, fatto che ha prontamente attenzionato alla Polizia locale che è intervenuta.

"Il parco Tanaro è al centro di un importante progetto di riqualificazione urbana - commenta l'assessore alla sicurezza Lorenzo Barbero - "L'evento che si è verificato la scorsa notte è grave e purtroppo non è il primo, un grave segno di inciviltà e mancanza di rispetto nei confronti della Città e di chi sta lavorando per rendere questa zona più sicura e vivibile."

"Un atto increscioso - dichiara l'assessore al turismo Emanuele Bolla - che va a colpire la Città e il privato che si sta occupando a proprie spese dell'allestimento di uno spazio dedicato agli eventi in particolare per i giovani. I fatti della scorsa notte dimostrano quanto sia necessario intervenire realizzando queste iniziative per far sì che i cittadini si riapproprino di quest'area, dove ora regna il degrado. Continueremo a lavorare insieme affinché Parco Tanaro possa divenire un luogo di aggregazione e legalità."