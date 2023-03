"Prendiamo il futuro nelle nostre mani": il coordinamento pace e disarmo Cuneo chiama a raccolta i cittadini

La consueta camminata indetta ogni sabato a Cuneo dal Coordinamento pace e disarmo sarà dedicata questa settimana alla Giornata internazionale della pace e della nonviolenza attiva indetta da “Europe for peace”, movimento umanista creato nel 2007 per esortare la fine della militarizzazione e dei discorsi di odio e auspicare la pace nel mondo.



Con l’iniziativa “Prendiamo il futuro nelle nostre mani” si invitano le persone a spegnere la televisione e tutti i social network il 2 aprile, al fine di interrompere la propaganda di guerra e le informazioni filtrate e manipolate, per convergere invece insieme, con tutta la ricchezza e la forza della diversità, nella comunicazione diretta con le persone intorno a noi e camminare uniti per discutere e organizzare ogni altra attività per la pace.



L’unica possibilità di evitare il peggio risiede nel risveglio dell’essere umano e nella capacità di organizzarsi e autodeterminarsi dei popoli, per rivendicare il diritto alla salute, all’educazione, al lavoro, a una vita dignitosa e a un pianeta vivibile e senza guerre.



Solo noi possiamo cambiare le cose: noi, gli invisibili, quelli che non hanno voce.



Per questo motivo il Coordinamento per la pace e il disarmo di Cuneo invita la cittadinanza a partecipare alla camminata indetta per le ore 17 di sabato 1° aprile convergendo in Piazza Audifreddi per raggiungere il Duomo in corteo lungo via Roma.



Il nostro futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi.