L’asilo di Bra organizza un incontro per genitori sul tema dei capricci

Proseguono gli incontri formativi organizzati dall’asilo nido “Cesara ed Enrico Garbarino” di Bra dedicati ai genitori, in particolare di quelli che hanno bambini nella fascia 0/6 anni. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 4 aprile 2023 a partire dalle 20 e avrà come tema centrale “Che fatica… i capricci!”.



Cosa sono davvero i capricci? Perché i bambini li fanno? Cosa ci dicono le neuroscienze? È giusto ignorare i capricci? Come possiamo gestire quei momenti e aiutare i bambini a ritrovare la calma? Questi e molti altri interrogativi verranno affrontati dalla dottoressa Francesca Bordone, psicologa e psicoterapeuta, conduttrice della serata.



L’incontro è ad ingresso libero e si svolge presso la sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare l’asilo nido al numero 0172-412062 o scrivere all’indirizzo mail asilonido@comune.bra.cn.it.