I fabbricati di servizio ferroviario borgarini ammessi allla seconda fase del Bando Distruzione

I bassi fabbricati di servizio ferroviario sono adiacenti la ex chiesa di Sant’Anna – sede del Memoriale “MEMO4345”

Il Bando Distruzione è un’iniziativa della Fondazione CRC che ha l’obiettivo di ripristinare la bellezza di alcuni angoli della provincia, che versano in stato di abbandono o degrado, attraverso interventi di distruzione, riqualificazione o mitigazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC ha ammesso alla seconda fase del bando il progetto proposto dal Comune di Borgo San Dalmazzo che prevede: la demolizione dei bassi fabbricati di servizio ferroviario adiacenti la ex chiesa di Sant’Anna – sede del Memoriale “MEMO4345” – al fine di riqualificare un'area degradata del territorio per la sua restituzione alla cittadinanza quale spazio pubblico. Il Comune borgarino chiede il parere dei cittadini: "Se sei favorevole, entro il 10 aprile 2023, consegna il volantino all'ufficio protocollo del comune oppure invialo via email a: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it