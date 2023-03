Protestano gli ambulanti di Limone: “Se restiamo in quella piazza il mercato muore”

"Siamo tutti d'accordo - commenta il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi - che il mercato debba essere spostato. Piazza San Sebastiano è la locazione storica del mercato e qui è dove intendiamo riportarlo. La scelta è stata deliberata dal consiglio comunale sia da maggioranza che opposizioni. Abbiamo incaricato un professionista che ha valutato gli interventi da effettuare. Ma dobbiamo fare il fuoco con la legna che abbiamo. Abbiamo avuto un'alluvione che ancora pesa sulla nostra comunità. E ci sono fondi che non sono arrivati. Pieno rispetto per chi si sveglia al mattino presto e lavora come ambulante. Ma non abbiamo la bacchetta magica: ci vorrà del tempo. Appena sarà possibile riporteremo, come previsto, il mercato nell'area che abbiamo individuato. Legittimo protestare, altrettanto legittimo per un amministratore e fare scelte per l'interesse pubblico".