Dogetti offre un bonus del 50% per alimentare la sua corsa al rialzo, mentre il prezzo di XRP sale come gli investitori sperano che Ripple vinca contro la SEC

Mentre la volatilità del mercato delle criptovalute gioca ancora una volta con il denaro degli investitori, due valute sono risultate essere le meno colpite. Quali sono queste valute? Cosa le ha fatte resistere alla volatilità?

La battaglia legale tra Ripple Labs e la SEC è di nuovo al centro dell'attenzione nel mondo delle criptovalute, poiché si prevede che la causa si concluda entro la fine dell'anno. Se Ripple perderà questa battaglia, la SEC citerà in giudizio altre società di criptovalute e verranno inasprite le normative per controllare gli asset digitali. Temendo queste terribili conseguenze, l'intero mondo delle criptovalute è solidale con Ripple e il prezzo della criptovaluta XRP, di proprietà di Ripple, è salito di quasi il 20% negli ultimi 7 giorni.

Cos'è Ripple VS Il caso SEC

Ripple Labs è una società di sviluppo di blockchain con sede negli Stati Uniti, fondata nel 2012. L'azienda ha lanciato la sua criptovaluta chiamata XRP nel 2013. Tra il 2017 e il 2018, il token XRP ha registrato una crescita massiccia e ha raggiunto il suo valore massimo storico. Anche la capitalizzazione di mercato è cresciuta, passando da milioni a miliardi di dollari.

Ma nel 2020, la Securities and Exchange Commission, un'agenzia indipendente del governo federale americano che applica le leggi contro la manipolazione del mercato, ha citato in giudizio i laboratori Ripple e due dei suoi dirigenti per aver venduto titoli non registrati in token XRP. La SEC ha anche affermato nella sua causa che la società ha raccolto più di 1,3 miliardi di dollari attraverso questa attività illegale.

Ma la società Ripple Labs ha contestato l'accusa affermando che il token XRP non si qualifica come un contratto di investimento perché non sono stati firmati contatti durante la transazione. Nel settembre 2022, Stuart Alderoty, consigliere generale di Ripple Labs, ha affermato che la SEC non è stata in grado di soddisfare un singolo requisito del test Howey della Corte Suprema, uno strumento standard utilizzato dalla SEC per determinare se un asset può essere classificato come un titolo.

Questo caso è tornato ad essere un tema caldo nel mondo delle criptovalute da quando Ripple ha presentato un nuovo deposito la scorsa settimana. Il deposito include la sentenza del giudice Michael Wile nel caso di bancarotta di Voyager, in cui il giudice ha respinto la richiesta della SEC in termini forti.

Questa nuova mossa del team di Ripple ha incoraggiato gli investitori di criptovalute e ha creato fiducia in loro per investire più denaro nel token XRP. Di conseguenza, negli ultimi 7 giorni la moneta XRP ha guadagnato più del 19% nel suo prezzo.

Anche la nuova dichiarazione del presidente di Ripple Lab, Monica Long, su un esito positivo della causa contro la SEC sta aiutando il mercato XRP a brillare in verde.

In una nuova intervista con la CNBC, Monica ha dichiarato di essere molto fiduciosa che le decisioni nella causa saranno a favore di Ripple. Ha anche detto che sia i fatti che le leggi sono dalla parte di Ripples.

La nuova offerta di Dogetti attira gli investitori

Negli ultimi due giorni il mondo delle criptovalute ha assistito a un mercato noioso. Ma insieme alla criptovaluta XRP, un altro nuovo token sta ottenendo un'immensa attenzione da parte degli appassionati di cripto e degli investitori.

Dogetti (DETI) è una nuova moneta meme a tema canino costruita sulla blockchain di Ethereum con l'obiettivo di diventare la soluzione unica per tutte le esigenze della comunità crittografica.

I progetti di Dogetti (DETI) comprendono DogettiNFT, DogettiDAO e Dogetti Swap che costituiscono l'ecosistema Dogetti. Ha anche la sua valuta nativa, chiamata DETI, che sarà utilizzata per scopi di utilità e di governo dopo il lancio. Il token può essere utilizzato per acquistare asset NFT unici sulla piattaforma Dogetti. I possessori del token avranno il diritto di votare sulle proposte per apportare cambiamenti rivoluzionari all'ecosistema.

Il progetto Dogetti (DETI) implementa un protocollo di buy pack che consente agli investitori di guadagnare più token DETI semplicemente mantenendo il proprio portafoglio. Dogetti tokenomic è stato creato tenendo a mente tre cose importanti: aiutare la società, migliorare la comunità e garantire la stabilità di DETI. Per renderlo possibile, Dogetti (DETI) ha annunciato che il 6% di tasse che intende applicare a ogni transazione sarà diviso in tre parti. Il primo 2% dell'imposta sarà ridistribuito al portafoglio dei titolari del token, un altro 2% sarà destinato a enti di beneficenza e il terzo 2% sarà utilizzato per garantire la stabilità a lungo termine della moneta, dividendolo tra liquidità e portafogli di masterizzazione. Queste caratteristiche attirano più investitori verso il progetto Dogetti (DETI) e lo rendono un'opzione sicura e valida per i nuovi investitori in criptovalute.

Nella seconda fase della prevendita, Dogetti (DETI) ha raccolto oltre 6,45 milioni di dollari. Al momento in cui scriviamo, una singola unità del token DETI costa 0,00029 dollari. Per incrementare la prevendita Dogetti ha annunciato un bonus del 50% per coloro che utilizzano il codice famiglia DON 50 per l'acquisto dei token DETI. Ciò significa che un investitore che spende 1000 dollari in token DETI riceverà 1500 dollari di token DETI nel proprio portafoglio.

Quando l'intero mercato si aggrappa ai portafogli temendo di perdere l'investimento a causa dell'estrema volatilità, Dogetti (DETI) offre un mega bonus del 50% che mantiene la sua corsa al rialzo senza essere influenzata dall'andamento del mercato.

Riflessioni finali

La crescita di XRP dipende dalle decisioni nella causa contro la SEC. Ma Dogetti (DETI) sta gestendo la sua corsa al rialzo coinvolgendo gli investitori con il suo branding giocoso e nuove offerte allettanti. Se siete un nuovo investitore in criptovalute che non vuole correre rischi, potete considerare di investire in Dogetti. Poiché questo progetto non è ancora stato lanciato, non sarà influenzato dalla volatilità del mercato finché non sarà quotato in borsa.





