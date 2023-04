La stagione delle Altcoin si avvicina, è il momento di investire in nuove Altcoin come Big Eyes Coin?

Il mercato delle criptovalute è attualmente in trend rialzista e la stagione delle altcoin si sta avvicinando rapidamente. Ma cosa significa questo per gli investitori, e dovrebbero considerare nuove altcoin come Big Eyes Coin (BIG) per ottenere i migliori rendimenti?

Preparatevi alla stagione delle Altcoin

Il Bitcoin domina il mondo della finanza decentralizzata (DeFi) e attualmente rappresenta oltre il 47% del mercato. La stagione delle altcoin si riferisce al periodo dell'anno in cui le altcoin superano le performance e sfidano il dominio del Bitcoin.

Alcuni dei segnali significativi che indicano che la stagione delle altcoin è alle porte sono una tendenza rialzista generale del mercato, la diminuzione dell'interesse per il Bitcoin e l'emergere di nuove tendenze cripto. Nelle ultime settimane il Bitcoin ha registrato una corsa al rialzo, mantenendo il suo valore intorno ai 28.000 dollari. Questo è il primo segno che ci stiamo avvicinando alla stagione delle altcoin.

Le criptovalute sono soggette a rapide fluttuazioni di prezzo, quindi è bene considerare di investire prima che inizi la stagione delle altcoin.

Perché le altcoin?

La stagione delle altcoin potrebbe essere il momento perfetto per noi investitori per diversificare i nostri portafogli a favore delle altcoin per ottenere rendimenti più elevati. Ci sono così tante altcoin con servizi e caratteristiche uniche della DeFi. Ce n'è per tutti i gusti, sia che si apprezzino transazioni economiche e veloci, sia che si apprezzi la comunità o i prezzi più bassi.

Presentazione di Big Eyes Coin

Big Eyes Coin (BIG) è uno dei più interessanti progetti di criptovaluta attualmente in prevendita. Big Eyes Coin attira gli investitori come me con le sue caratteristiche impressionanti e i suoi valori forti.

Scuotere la finanza decentralizzata

Il team di Big Eyes ha visto altre monete diventare grandi e perdere di vista la loro superpotenza: la comunità. Big Eyes Coin, quindi, adotta un approccio diverso e si concentra interamente sulla comunità. Il progetto mira a spostare la ricchezza nell'ecosistema della DeFi e nella comunità di Big Eyes Coin. In questo modo, la comunità avrà la proprietà della moneta e potrà votare e proporre nuovi sviluppi per il progetto.

Per aiutare i nuovi investitori a entrare nel mondo delle criptovalute, Big Eyes Coin deconfonderà anche lo spazio DeFi con Big Eyes Swap, sistemi back-end, tutorial e how-to.

Un ecosistema progettato per crescere

Big Eyes Coin ha anche un lato benefico e vuole contribuire a proteggere gli oceani del mondo. Un portafoglio di beneficenza visibile con il 5% della fornitura totale di token sarà donato agli sforzi di conservazione della vita marina. Ad eccezione del portafoglio di beneficenza, ogni elemento dell'ecosistema di Big Eyes è progettato per creare crescita per la moneta e per i suoi utenti.

La raccolta di NFT è una parte importante di questo piano di crescita. I drop NFT avverranno ogni stagione e genereranno valore per la moneta e gioia per la comunità. Inoltre, garantiranno l'accesso a contenuti ed eventi esclusivi di Big Eyes.

Big Eyes Coin punta tutto sull'hype basato sull'evidenza, e gli utenti vedranno il successo in azione. Il progetto offre un'opzione eccellente per gli amanti delle monete meme che apprezzano la comunità e vogliono ottenere risultati rapidamente. Big Eyes dispone delle strutture, delle conoscenze e dei sistemi necessari per sviluppare una moneta di successo; più grande è la comunità, maggiore sarà lo slancio.

Qual è il prossimo passo di Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin ha già raccolto oltre 31 milioni di dollari e scenderà in borsa una volta raggiunti i 50 milioni. I progressi sono continui e il team di Big Eyes Coin ha appena rilasciato un'offerta bonus limitata nel conto alla rovescia finale per il lancio.

Utilizzando il codice bonus BULLRUN250 gli utenti riceveranno un bonus del 250% quando acquisteranno i gettoni BIG o le loot box. La prossima fase della roadmap prevede il lancio su Uniswap e la possibilità per gli utenti di scambiare i propri BIG token con altri token ERC-20.

Big Eyes Coin è un forte concorrente in vista della stagione delle altcoin. Il progetto ha un chiaro piano di crescita, un focus sulla comunità, una collezione di NFT da top ten e valori forti. Intende generare rendimenti ed essere una delle monete più accessibili, in modo che anche i nuovi investitori possano entrare nel mondo delle criptovalute.





