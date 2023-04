Mentre Dogetti offre un interessante codice bonus, come influirà l'aggiornamento di Shanghai su Ethereum?

La natura del mercato delle criptovalute è il senso di sconvolgimento e cambiamento che è venuto a definirlo. I nuovi sviluppi ricalibrano rapidamente le aspettative su dove un token può arrivare. Stanno emergendo anche nuove monete, e una che merita di essere messa sotto i riflettori è il meme coin prodigio Dogetti (DETI) , che attira l'attenzione sulle sue prevendite con alcuni aggiornamenti entusiasmanti. Infine, con Ethereum (ETH) che sta completando un'entusiasmante transizione verso la Proof-of-Stake (PoS) con il suo Shanghai Upgrade, quale sarà l'impatto sulla posizione di ETH nel settore?

L'essenza delle criptovalute è se le monete, di fronte alle domande e alle avversità, riescono a trovare le risposte per affermarsi. Per molto tempo, Ethereum ha trovato risposte come piattaforma principale per gli sviluppatori della DeFi per costruire le loro applicazioni. Ora sta compiendo il passo successivo con l'aggiornamento di Shanghai. Nel frattempo, l'arrivo di Dogetti dimostra l'ampiezza e la profondità della popolarità delle monete meme. Esaminando entrambe le monete, esamineremo le aspirazioni di Dogetti sia con le sue prevendite che al di là di esse e cercheremo poi di capire quali implicazioni potrebbe avere l'aggiornamento di Shanghai per Ethereum e per la comunità crittografica in generale.

Cos'è l'aggiornamento di Shanghai e cosa significa per Ethereum e per coloro che lo utilizzano?

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande del mercato delle criptovalute ed è ampiamente utilizzata dagli sviluppatori, in particolare per le applicazioni DeFi. Attualmente è scambiato vicino a 1.800 dollari con una capitalizzazione di mercato di poco superiore a 216 miliardi di dollari. La rete Ether è stata apprezzata per la sua resilienza e accessibilità, guadagnandosi la reputazione di essere probabilmente la migliore piattaforma per gli sviluppatori, in particolare nell'ambito della DeFi, per costruire le loro applicazioni.

La struttura senza proprietario di Ethereum è considerata un fattore persuasivo per gli sviluppatori nell'utilizzo della DeFi e il fatto che molti prodotti DeFi lavorino sulla rete Ethereum ha permesso a più prodotti di lavorare insieme senza problemi. Ora, il prossimo importante miglioramento del software di Ethereum, previsto per aprile, potrebbe elevare la piattaforma del peso massimo della criptovaluta e aumentarne l'attrattiva per gli investitori e gli sviluppatori.

Conosciuto come Shanghai, si tratta di un aggiornamento che consentirà di ritirare i token Ether staked. Si ritiene che attualmente vi siano circa 17,5 milioni di Ether staked, che corrispondono all'incirca a 29 miliardi di dollari ai prezzi attuali, inaccessibili sulla rete. Le monete staked sono un mezzo per generare un reddito passivo per i possessori, sebbene sia accompagnato da una serie di rischi, non ultimo la possibilità che il valore della criptovaluta diminuisca.

Lo sviluppo significativo dell'hard fork di Shanghai è che i validatori saranno ora in grado di sbloccare tutti i loro token Ethereum staked. Ciò significa che potrebbero recuperare i loro token puntati e ritirarli, ma questo è stato previsto come improbabile da alcuni analisti a causa di quanto Ethereum sia stato importante nello spazio della DeFi. Inoltre, in seguito all'aggiornamento di Shanghai, i convalidatori non dovranno più preoccuparsi di sigillare il denaro per un certo periodo di tempo, poiché potranno ritirare liberamente i gettoni Ethereum puntati.

L'aggiornamento di Shanghai è previsto per il 12 aprile 2023 circa.

Dogetti: una nuova moneta meme su cui investire

Dogetti è un'aggiunta colorata alla crescente e vasta famiglia delle monete meme. Basandosi fortemente sui tropi mafiosi, intreccia ad arte i suoi valori e le sue azioni con l'idea che i suoi membri siano la sua famiglia. Questo linguaggio può evocare un forte senso di lealtà e condivisione di intenti tra coloro che investono in Dogetti.

Questo si riflette nel suo ecosistema, in cui i membri beneficiano in vari modi di una tassa del 6% sulle transazioni. Questa tassa viene suddivisa tra un 2% che viene assegnato a tutti i titolari di DETI, un ulteriore 2% donato a un ente di beneficenza scelto dalla Famiglia Dogetti e il resto viene destinato alla liquidità e alla combustione.

Dogetti è attualmente nella fase 2 della prevendita e sta generando entusiasmo. Attualmente sta offrendo un bonus promozionale sui suoi token. Utilizzando il codice DON50, gli acquirenti possono ricevere un notevole 50% in più con il loro acquisto. Le prevendite sono spesso buone opportunità per investire in una nuova moneta e Dogetti, con il suo codice bonus DON50, lo sottolinea. La promozione, tuttavia, ha una data di scadenza, per cui coloro che sono eccitati dalla vista di una nuova, divertente e affamata moneta meme farebbero bene ad agire presto prima che il codice promozionale scompaia.

Per concludere

Ethereum si è giustamente guadagnato negli anni la reputazione di rete crittografica affidabile e l'aggiornamento di Shanghai non farà altro che consolidarla ulteriormente.

Nel frattempo, Dogetti ha gettato con cura i semi del successo con tutti i passi giusti nelle sue prevendite, in attesa di sbocciare. Il codice DON50 è l'ultimo arrivato nella sua impressionante prevendita che sta attirando gli occhi di molti investitori.





