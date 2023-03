Saluzzo, "Trame di Quartiere" fa tappa in Himalaya con la presentazione del libro "Nepal tra cielo e terra"

Fa tappa in Himalaya la rassegna culturale “Trame di Quartiere” della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo.

Venerdì 31 marzo alle 21 nella Sala tematica de “Il Quartiere” (piazza Montebello 1) l’autore, viaggiatore e insegnante di Cuneo Danilo Di Gangi presenta il suo libro “Nepal tra cielo e terra”, edizioni “Il Ciliegio”.

La serata si svolge in collaborazione con il Cai di Saluzzo. Di Gangi dialogherà anche con Maurizio Folini, il pilota elicotterista che vola sopra i settemila e, a volte, molto vicino anche agli ottomila (porterà un video) con piccoli elicotteri per cercare di salvare la vita agli alpinisti in difficoltà sulle bellissime montagne del Nepal, con l’ex sindaco e consigliere regionale Paolo Allemano, alpinista e volontario del Soccorso alpino, insieme ad esponenti dell'associazione “Cecy onlus” di Revello che promuove progetti di solidarietà in Nepal.

“Mustang, Everest, Annapurna – dicono dalla casa editrice -: storia, natura, spirito. Tre nomi, tre temi, tre racconti, tre parti di un'unica composizione. A legarli, un filo teso tra le valli delle montagne himalayane, simbolo di un pellegrinaggio letterario che parte dallo stupore del cammino terreno per elevarsi alla riconquista del sé più profondo. Un filo che conduce il lettore all'incontro con una natura smisurata che amplia i confini della coscienza e mette in contatto con potentissime energie”.